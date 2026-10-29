در آیینی با حضور استاندار اصفهان ۳ طرح درمانی، خدماتی و ورزشی با بیش از ۲۶۲میلیارد تومان هزینه در شهرستان مبارکه افتتاح شد.

بهره برداری از ۳ طرح درمانی، خدماتی و ورزشی در مبارکه

بهره برداری از ۳ طرح درمانی، خدماتی و ورزشی در مبارکه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان در این آیین گفت: شهرستان مبارکه با توجه به موقعیت صنعتی خود و داشتن صنایع بزرگ، تنها به استان اصفهان خدمت رسانی نمی‌کند و کل کشور را پوشش می‌دهد.

مهدی جمالی نژاد افزود: سرانه درمانی این شهرستان و خدماتی که به مردم ارائه می‌شود، در شأن مردم مبارکه نیست و ورود بخش خصوصی به این حوزه وساخت درمانگاه بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.

فرماندار مبارکه نیزگفت: درمانگاه شبانه روزی در مبارکه، نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی و زمین چمن طبیعی ورزشگاه هفتم تیر شهر طالخونچه طرح‌هایی بودند که به بهره برداری رسیدند.

محمدرضا عسگریان افزود: آموزشگاه خیرساز متوسطه اول، هنرستان خیرساز دخترانه ۱۲ کلاسه و دبستان ۶ کلاسه سلمان فارسی در شهر مبارکه و مجموعه کارگاهی خیرساز هنرستان فردوسی در محله خولنجان، هم از طرح‌هایی بودند که اجرای آنها آغاز شد.