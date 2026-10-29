معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در سفر به تکاب ظرفیتهای میراث فرهنگی و گردشگری این شهرستان را بررسی کرد.

سفرمعاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به تکاب

سفرمعاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به تکاب

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در سفری یک روزه به تکاب از روستای قینرجه، آب گرم تکاب، مجموعه میراث جانی تخت سلیمان و یک واحد بوم گردی بازدید کرد.

عبدالکریم حسین زاده در نشستی با مسئولان این شهرستان به بررسی ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری منطقه و مسائل و مشکلات این بخش رسیدگی خواهد کرد.