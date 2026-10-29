به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: مأموران ایستگاه بازرسی شهید امامی شهرضا در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه خودروی آریسان مشکوک و در بازرسی از آن ۲۲ کارتن ابزار آلات آشپزخانه صنعتی بدون مدارک قانونی را کشف و جمع آوری کردند.

سرهنگ شکر الله پورخاقان ارزش این کالا‌های قاچاق را بیش از ۱۵ میلیارد ریال دانست و افزود: پرونده دو متخلف این پرونده به مراجع قضایی ارسال شد.

وی از شهروندان خواست؛ با مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق کالا، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.