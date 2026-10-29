بزرگ‌ترین شهرک تولید نهال‌های شناسه‌دار، سالم و اصلاح‌شده کشور با سرمایه‌گذاری ۴ همتی در میاندوآب ساخته می‌شود.

ساخت بزرگ‌ترین شهرک تولید نهال‌ شناسه‌دار، سالم و اصلاح‌شده کشور در میاندوآب

ساخت بزرگ‌ترین شهرک تولید نهال‌ شناسه‌دار، سالم و اصلاح‌شده کشور در میاندوآب

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بزرگ‌ترین شهرک تولید نهال‌های شناسه‌دار، سالم و اصلاح‌شده کشور با هدف افزایش بهره‌وری آب و توسعه باغداری نوین با سرمایه‌گذاری ۴ همتی در میاندوآب ساخته می شود.

این طرح راهبردی با سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده ۴ همت و در زمینی به وسعت بیش از ۱۶۰ هکتار اجرا خواهد شد؛ پروژه‌ای که با پیگیری استاندار آذربایجان‌غربی و مساعدت مجموعه‌های مرتبط با بخش کشاورزی، می‌تواند جایگاه میاندوآب را در تولید نهال‌های استاندارد و توسعه باغبانی نوین کشور ارتقا دهد.

نقش‌آفرینی جهاد کشاورزی استان در مسیر تحول باغبانی

سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی به‌عنوان متولی بخش کشاورزی استان، در مسیر توسعه ظرفیت‌های تولیدی، ارتقای بهره‌وری و حرکت به‌سوی کشاورزی دانش‌بنیان، از جایگاه مهمی برخوردار است.

احداث این مجتمع تخصصی، فرصتی برای پیوند ظرفیت‌های کشاورزی میاندوآب با فناوری‌های نوین تولید نهال و تقویت زیرساخت‌های باغبانی استان فراهم می‌کند؛ مسیری که می‌تواند به بهبود کیفیت تولید، افزایش بهره‌وری منابع و تقویت زنجیره ارزش محصولات باغی منجر شود.

با توجه به اهمیت مدیریت مصرف آب در آذربایجان‌غربی و ضرورت اصلاح الگوی تولید، توسعه نهال‌های استاندارد، سالم و اصلاح‌شده می‌تواند یکی از گام‌های مؤثر در جهت افزایش بهره‌وری باغ‌ها و حرکت به‌سوی کشاورزی پایدار باشد؛ رویکردی که با اولویت‌های توسعه‌ای بخش کشاورزی استان پیوندی مستقیم دارد.

سرمایه‌گذاری برای تولید نهال‌های استاندارد و کم‌آب‌بر

این مجتمع با بهره‌گیری از روش‌های نوین آبیاری، کشت گلخانه‌ای، آزمایشگاه‌های کشت بافت و نهالستان مادری احداث می‌شود تا زمینه تولید نهال‌های استاندارد، سالم، اصلاح‌شده و پربازده را فراهم کند.

بر اساس اهداف اعلام‌شده، کاهش مصرف آب در فرایند تولید نهال تا هشت برابر و تولید بیش از نیمی از نهال‌های شناسه‌دار و اصلاح‌شده محصولات باغی کشور از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده این مجموعه است؛ ظرفیتی که در صورت تحقق، می‌تواند به ارتقای کیفیت باغ‌ها، افزایش عملکرد تولید و توسعه صادرات محصولات باغی کمک کند.

میاندوآب؛ پیشران کشاورزی پایدار در شمال‌غرب کشور

میاندوآب با برخورداری از ظرفیت‌های قابل‌توجه در حوزه کشاورزی و باغبانی، مستعد ایفای نقشی فراتر از تولید منطقه‌ای است. راه‌اندازی این مرکز تخصصی می‌تواند ضمن تقویت جایگاه شهرستان در صنعت نهال کشور، زمینه توسعه اشتغال تخصصی، گسترش فناوری‌های نوین و افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان را فراهم سازد.

در این میان، همراهی مدیریت ارشد استان، حمایت وزارت جهاد کشاورزی و نقش‌آفرینی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی می‌تواند در تبدیل این ظرفیت سرمایه‌گذاری به دستاوردی پایدار برای تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی تعیین‌کننده باشد.

گامی در مسیر صیانت از منابع آبی و احیای دریاچه ارومیه

توسعه کشاورزی کم‌آب‌بر و افزایش بهره‌وری مصرف آب، از ضرورت‌های اساسی منطقه به شمار می‌رود. ازاین‌رو، توسعه نهال‌های استاندارد و پربازده و فراهم‌کردن زیرساخت‌های تولید علمی، می‌تواند در کنار سایر اقدامات مدیریت منابع آب، به حرکت در مسیر کشاورزی پایدار و کمک به احیای دریاچه ارومیه یاری برساند.

احداث این مجتمع، فرصتی راهبردی برای پیوند سرمایه‌گذاری، دانش و تولید است؛ فرصتی که با پیگیری استاندار آذربایجان‌غربی، حمایت وزارت جهاد کشاورزی و مشارکت سازمان جهاد کشاورزی استان به ریاست محمدرضا اصغری، می‌تواند ظرفیت‌های بومی میاندوآب را به زیرساختی ملی برای توسعه باغبانی نوین و افزایش بهره‌وری کشاورزی کشور تبدیل کند.