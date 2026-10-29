بر اساس اعلام روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول استان خوزستان به دنبال انجام عملیات خنتی‌سازی و انهدام کنترل شده مهمات احتمال شنیده شدن صدای انفجار در این شهرستان وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول اعلام کرد : عملیات خنثی‌سازی و انهدام کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از جنگ اخیر، امروز از ساعت ۱۰ تا ۱۲، توسط گروه‌های فنی و تخصصی نیروهای مسلح انجام می‌شود.

شنیده‌شدن صدای انفجار در زمان اعلام شده ناشی از فرآیند فنی خنثی‌سازی و انهدام کنترل‌شده مهمات است و شهروندان با اطلاع از موضوع و رعایت توصیه‌های ایمنی، آرامش خود را حفظ کنند.