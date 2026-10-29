در پی انفجار یک کپسول گاز در آمبولانسی در ایالت سند در جنوب پاکستان، ۹ نفر جان باختند و چهار نفر دیگر به شدت زخمی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه خبری «دنیا نیوز» گزارش داد: این حادثه در روستای «دانو داندل» از توابع منطقه نگرپارکر در شهرستان تهرپارکر رخ داد؛ جایی که یک آمبولانس در محوطه مرکز بهداشت اولیه روستا متوقف بود.

بر اساس اعلام مسئولان بیمارستانی، جان باختگان شامل سه زن و شش مرد هستند و چهار مجروح این حادثه برای درمان به نزدیکترین بیمارستان منتقل شده‌اند.

مسئولان امدادی اعلام کردند هنگام آماده سازی آمبولانس برای انتقال بیماران به مراکز درمانی دیگر، کپسول گاز در جریان نصب منفجر شد و آتش سوزی به وقوع پیوست.

نیرو‌های امدادی، مسئولان بهداشتی و مقام‌های محلی پس از اطلاع از حادثه در محل حاضر شدند و مجروحان و پیکر جان باختگان را به بیمارستان انتقال دادند.