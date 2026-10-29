به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار نطنز گفت: برای تکریم ارباب‌رجوع و تسهیل در رسیدگی به مسائل و مطالبات مردمی، میز ارتباطات مردمی در قالب نهضت پاسخگویی در بخشداری بادرود برگزار شد.

محمد کیهانی افزود: این برنامه با حضور عبدلی نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی و ۳۰ نفر از مسئول ادارات، نهاد‌ها، دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف اجرا و حدود ۷۰ درخواست و مطالبه مردمی، بررسی و پیگیری شد.