مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان: دارندگان مجوز معتبر مشاغل خانگی، دارای گواهینامه مهارت فنی و حرفه‌ای می‌توانند برای پیگیری درخواست تسهیلات مشاغل خانگی اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، گفت: در راستای حمایت از فعالان حوزه مشاغل خانگی و کمک به توسعه فعالیت‌های اقتصادی خرد، تسهیلات اشتغال‌زایی از محل منابع پیش‌بینی‌شده در جزء (۱) ماده (۹۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی و پس از احراز شرایط لازم، به متقاضیان واجد شرایط اختصاص می‌یابد.

رضا برزوئیان افزود: دارندگان مجوز معتبر مشاغل خانگی که دارای گواهینامه مهارت فنی و حرفه‌ای مرتبط با رشته فعالیت خود هستند، می‌توانند برای اطلاع از شرایط و مراحل تشکیل پرونده و پیگیری درخواست تسهیلات، به اداره‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان‌های استان مراجعه کنند.

وی با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی تخصصی در فرآیند بررسی طرح‌ها گفت: درخواست متقاضیان با توجه به نوع فعالیت، به همت دستگاه اجرایی مرتبط بررسی می‌شود و پس از تأیید طرح و احراز شرایط، مراحل بعدی مطابق ضوابط اجرایی و اعتبار اختصاص یافته پیگیری خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان ادامه داد: برخورداری از مجوز معتبر مشاغل خانگی و گواهینامه مهارت فنی و حرفه‌ای مرتبط، از جمله مدارک مورد نیاز برای بررسی درخواست متقاضیان است و ضروری است افراد هنگام مراجعه، مدارک مربوط به مجوز فعالیت، گواهینامه مهارت و دیگر مستندات مورد درخواست را همراه داشته باشند.

وی گفت: توسعه مشاغل خانگی، حمایت از مهارت‌آموختگان و فراهم کردن زمینه خوداشتغالی و درآمد پایدار خانوار‌ها از رویکرد‌های مهم حوزه اشتغال است و همکاری متقاضیان، دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی می‌تواند به تحقق اهداف اشتغال‌زایی در استان کمک کند.