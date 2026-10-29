مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به بازگشت حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت آسیب‌دیده تولید گاز کشور به مدار، گفت: با توجه به باقی‌ماندن ۱۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت آسیب‌دیده و ناترازی مزمن گاز، پیش‌بینی می‌شود ۱۱ استان در زمستان با تنش گازی مواجه شوند؛ از این رو مدیریت مصرف و تنظیم دمای خانه‌ها روی ۲۰ درجه اهمیت ویژه‌ای دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، در برنامه روی خط خبر شبکه خبر، با اشاره به افزایش مصرف گاز هم‌زمان با کاهش دمای هوا افزود: در پنج روز اخیر، مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء حدود ۷۰ میلیون مترمکعب، معادل ۳۰ درصد، افزایش یافته است و با تداوم افت دما، انتظار می‌رود مصرف باز هم افزایش پیدا کند.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف گاز در فصل سرد گفت: شرکت ملی گاز پویش «دمای ۲۰ درجه» را با هدف حفظ آسایش خانوار‌ها و کاهش مصرف اجرا می‌کند. دمای ۱۸ تا ۲۱ درجه، محدوده استاندارد آسایش حرارتی است و تنظیم وسایل گرمایشی در این محدوده می‌تواند به مدیریت مصرف کمک کند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با بیان اینکه در اوج مصرف، به‌ازای هر یک درجه کاهش دمای هوا حدود ۲۵ میلیون مترمکعب به مصرف روزانه گاز افزوده می‌شود، افزود: اگر همه مشترکان خانگی، تجاری و صنایع جزء در اوج مصرف، دمای محیط را یک درجه کاهش دهند، امکان صرفه‌جویی حدود ۲۵ میلیون مترمکعب گاز فراهم می‌شود؛ این میزان با کاهش دو درجه‌ای به حدود ۵۰ میلیون مترمکعب می‌رسد.

بازگشت بخشی از ظرفیت آسیب‌دیده تولید گاز

توکلی با اشاره به آسیب‌دیدن بخشی از تأسیسات گازی کشور در حملات ۲۷ اسفند گفت: از حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب ظرفیت تولید آسیب‌دیده، حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب به مدار بازگشته و حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب همچنان خارج از دسترس است.

وی افزود: افزون بر این محدودیت، ناترازی مزمن سال‌های گذشته نیز وجود دارد و برآورد‌ها از احتمال بروز تنش گازی در ۱۱ استان حکایت دارد.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز، مازندران، گلستان و خراسان شمالی با شرایط دشوارتری روبه‌رو هستند و استان‌های تهران، البرز، سمنان، کرمان، اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان و خراسان رضوی نیز در بخش‌هایی از شبکه ممکن است با تنش مواجه شوند.

توکلی با اشاره به وابستگی پایداری شبکه شمال کشور به میزان برداشت گاز در استان‌های مسیر انتقال گفت: کاهش مصرف در استان‌های تهران، البرز و سمنان می‌تواند به پایداری بیشتر شبکه گاز در استان‌های شمالی کمک کند.

وی همچنین از اقدام‌های زیرساختی برای تقویت شبکه انتقال خبر داد و گفت: ایستگاه تقویت فشار گاز لامرد در خط هفتم سراسری در آستانه بهره‌برداری قرار دارد و با اتصال جنوب شرق کشور به شمال شرق، شبکه انتقال گاز کشور به شکل یک حلقه به‌هم‌پیوسته درآمده است. این اتصال می‌تواند در افزایش پایداری تأمین گاز مناطق شمالی مؤثر باشد.

بهینه‌سازی موتورخانه‌ها و تعویض بخاری‌های فرسوده

وی با اشاره به اقدام‌های شرکت ملی گاز برای کاهش مصرف در بخش خانگی افزود: تاکنون بیش از ۱۳۲ هزار موتورخانه در کشور بهینه‌سازی شده است. این اقدام می‌تواند مصرف گاز هر واحد یا مجتمع را حدود ۱۳ تا ۲۵ درصد کاهش دهد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با اشاره به وجود حدود ۲۰ تا ۲۱ میلیون بخاری کم‌بازده در کشور افزود: تاکنون حدود ۱۸۰ هزار بخاری با استفاده از ظرفیت مصوب شورای اقتصاد تعویض شده است.

توکلی تنظیم دمای پکیج‌ها، سرویس و نگهداری وسایل گرمایشی، درزبندی پنجره‌ها، استفاده از پرده‌های ضخیم و بستن دریچه‌های کولر را از راهکار‌های کاهش مصرف برشمرد و گفت: برآورد شرکت ملی گاز این است که حدود یک‌سوم مشترکان خانگی ظرفیت کاهش مصرف دارند. تمرکز بر تجهیزات پربازده و رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان نیز می‌تواند به کاهش مصرف کمک کند.

برخورد با انشعاب‌های غیرمجاز گاز

وی با اشاره به سرقت گاز از طریق انشعاب‌های غیرمجاز افزود: بر اساس تحلیل داده‌های مصرف در استان البرز، حدود ۲۴ هزار مورد مشکوک به برداشت غیرمجاز گاز شناسایی شده است. وی تأکید کرد این رقم برآوردی بر پایه داده‌هاست و به معنای کشف و اثبات همه موارد نیست.

مدیرعامل شرکت ملی گازگفت: امسال حدود ۸۰ کیلومتر خط لوله توزیع مرتبط با این تخلفات جمع‌آوری شده است و شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را از طریق شماره ۱۹۴ گزارش دهند. به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز، برخورد با این تخلفات با همکاری دستگاه‌های مسئول و مطابق ضوابط قانونی انجام می‌شود.

احتمال استفاده صنایع از سوخت جایگزین

مدیرعامل شرکت ملی گاز با بیان اینکه تا زمان انجام این گفت‌و‌گو محدودیتی برای صنایع اعمال نشده است، افزود: با افزایش مصرف بخش خانگی و تجاری در روز‌های سرد، ممکن است برخی صنایع ناچار به استفاده از سوخت جایگزین شوند؛ تمهیدات این موضوع در وزارت نفت پیش‌بینی شده است.

توکلی همچنین با اشاره به اصلاح تعرفه گاز مشترکان پرمصرف افزود: دو درصد از مشترکان بسیار پرمصرف حدود ۶ درصد مصرف گاز کشور را به خود اختصاص می‌دهند. پارسال اصلاح تعرفه‌ها به کاهش ۵.۸ درصدی مصرف گاز بخش خانگی کمک کرد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت همراهی مردم برای عبور از زمستان گفت: هدف اصلی، حفظ پایداری گازرسانی به خانوارها، به‌ویژه در مناطق سردسیر است؛ زیرا وصل مجدد گاز پس از قطع، برخلاف برق، به حضور نیرو‌های عملیاتی نیاز دارد و می‌تواند زمان‌بر باشد.