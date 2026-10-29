به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سردار فرزاد اکبری گفت: پس از اطلاع ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان مبنی بر وجود یک انبار محل احتکار لوازم جانبی خودرو در کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام کار‌های اطلاعاتی موفق به شناسایی انبار مورد نظر در یکی از محلات شهر کرمانشاه شدند و پس از هماهنگی‌های قضائی بازرسی‌های لازم را به عمل آوردند.

سردار اکبری گفت: در بازرسی‌های انجام گرفته ۲۴ هزار و ۳۰۰ لیتر روغن خودرو احتکاری که طبق نظر کارشناسان ارزش آن‌ها به ۷۰ میلیارد ریال می‌رسید کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان از تشکیل پرونده‌ای در این خصوص جهت تحقیقات تکمیلی خبر داد.