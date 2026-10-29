وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهرکرد گفت: یک میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته مشمول متناسبِ سازی حقوق هستند؛ منابع مالی مورد نیاز برای دی یا بهمن‌ماه آماده است و بر این اساس، احکام گروه‌های بازنشسته تا بهمن ماه صادر و پرداخت آنها اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، احمد میدری با اشاره به روند اجرای همسان‌سازی و متناسبِ سازی حقوق بازنشستگان گفت: در حال حاضر یک میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته مشمول این طرح هستند که تنها گروه محدودی از آنان، شامل کارکنان وزارت کشور و فرهنگیان، کمتر از ۱۰۰ هزار نفر را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: صدور احکام برای سایر گروه‌های بازنشسته پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و اگر این پیچیدگی‌ها در نظر گرفته نشود، احتمال بروز احساس تبعیض و نارضایتی در میان سایر گروه‌ها وجود دارد؛ از این رو اجرای دقیق و مرحله به مرحله این فرایند ضروری است.

وی افزود: تأیید احکام بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور است و تأمین منابع مالی نیز توسط سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود؛ منابع مالی لازم در قالب سهام شرکت‌ها تأمین و عرضه شده است و در صورت صدور احکام، پرداخت‌ها انجام خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: منابع مالی مورد نیاز برای دی یا بهمن‌ماه آماده است و بر این اساس، احکام گروه‌های بازنشسته تا بهمن ماه صادر و پرداخت آنها اجرایی می‌شود.

میدری همچنین بر ضرورت هماهنگی کامل میان سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه برای تسریع در روند صدور احکام تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد با تأمین منابع و تأیید احکام، مطالبات بازنشستگان در زمان مقرر پرداخت شود.