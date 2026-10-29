آزمون ورودی به حرفه مهندسان و کاردان‌های فنی ساختمان و معماران تجربی در بندرعباس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر کل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: این آزمون در هفت رشته عمران، معماری، مکانیک، برق، شهرسازی، نقشه برداری، ترافیک و صلاحیت رشته‌های طراحی، نظارت، اجرا، کارشناس ماده ۲۷ برگزار شد.

سلحشور افزود: چهار هزار و ۶۰۸ تَن در این آزمون شرکت کرده‌اند.

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وی گفت: آزمون در دو نوبت صبح و بعد از ظهر پنجشنبه و جمعه هفتم و هشتم آبان ماه برگزار می‌شود.