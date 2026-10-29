برنامه‌های «کی میاد ستاره چینی»، با روایت با محوریت ترویج سبک زندگی ایرانی - اسلامی، از شبکه دو و «کوه گشت» با یک قرار کوه گشتی جذاب و طبیعت گردی، از شبکه ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه جدید «کی میاد ستاره چینی» با محوریت آموزش مهارت حال خوب پیدا کردن و ترویج سبک زندگی ایرانی - اسلامی، از جمعه ۸ آبان هر هفته جمعه‌ها حوالی ساعت ۱۴ از شبکه دو پخش می شود.

این برنامه با حضور در جمع گرم و صمیمی خانواده‌های مختلف از اقوام اصیل ایرانی، همدلی‌ها و دورهمی‌های صمیمانه را به تصویر می کشد. معرفی صنایع دستی و کارآفرینی در بستر خانواده، احیای آداب و رسوم اصیل، تکریم بزرگ‌ترها، ترویج فرهنگ همیاری و کمک به یکدیگر، برپایی مهمانی‌های ساده و احیای سنت پسندیده صله رحم از مهم‌ترین موضوعاتی است که در این برنامه دنبال می‌شود.

همچنین آموزش پخت غذا‌ها و شیرینی‌های سنتی از دیگر بخش‌های جذاب این مجموعه است. برنامه «کی میاد ستاره چینی» به کارگردانی محمودرضا پناهنده و تهیه کنندگی آزاده رجبی، در مرکز صدا و سیمای مرکز اصفهان تولید شده است.

برنامه «کوه گشت» امروز از ساعت ۱۳، با یک قرار کوه گشتی جذاب و طبیعت گردی، از شبکه ورزش پخش می شود.

این برنامه با بخش‌های مختلف شامل تصاویر دیدنی از دره نوردی در تنگه رغز، عکس‌های ارسالی مخاطبان از طبیعت زیبای ایران در بخش با همنوردان، حال و هوای مردم در دامنه‌های کوهستانی، همنورد خبرنگار «کوه گشت» شامل آفت دیوار نویسی روی سنگ‌های طبیعت و ابنیه تاریخی، بخش اکسیژن شامل ربات‌ها و امداد و نجات کوهستان، و بخش کوله گردی و یک قرار کوه‌گشتی با همنوردانِ باصفای قیه ا‌رخی خواهد بود.

مخاطبان این برنامه می‌توانند بازبخش «کوه گشت» را جمعه ۸ آبان ساعت ۸ تماشا کنند.