به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سیف علیشاهی ضمن بهبود و بالا بردن کیفیت بیمه بازنشستگان گفت: در حال رایزنی و مکاتبات با دستگاه‌های ذیربط برای رفع مشکلات بازنشستگان هستیم.

وی عنوان کرد: متاسفانه بازنشستگان در حوزه بیمه درمانی با مشکلاتی زیادی رو‌به‌رو هستند و مبالغ پرداختی بابت ویزیت و دارو با تاخیر به حساب آن ها واریز می شود.

اجرای برنامه‌های فرهنگی و ورزش صبحگاهی از دیگر برنامه‌های این مراسم بود که در پارک شادی یزد اجرا شد.

همچنین در این مراسم اولین ایستگاه ورزشی پیشکسوتان استان یزد در پارک شادی یزد فعالیت خود را آغاز کرد.