به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به پرورش بیش از ۳۵ هزار نفر شتر در استان و جایگاه دوم این بخش در کشور گفت: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات شتر، ضرورتی برای افزایش ارزش افزوده، رفع بخشی از چالش‌های تولید و فراهم شدن زمینه توسعه بازار‌های صادراتی است.

محسن اسفندیاری افزود: بیش از سه هزار خانوار به‌صورت مستقیم با فعالیت در این بخش امرار معاش می‌کنند

وی گفت: این استان به دلیل برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب برای پرورش شتر، یکی از مناطق مهم شترداری کشور به شمار می‌رود و از نظر جمعیت این دام، رتبه دوم کشور را در اختیار دارد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی افزود: بیشترین جمعیت شتر استان در شهرستان‌های نهبندان، خوسف، طبس و بشرویه متمرکز است و این صنعت نقش مهمی در ایجاد اشتغال، تأمین درآمد خانوار‌های روستایی و عشایری و پایداری معیشت در مناطق خشک و بیابانی دارد.

اسفندیاری گفت: شتر از دام‌های سازگار با شرایط سخت اقلیمی است، اما دوره رشد آن در مقایسه با دام سبک طولانی‌تر و پرورش آن نیازمند برنامه‌ریزی متناسب با اهداف تولیدی دامدار است.

وی افزود: شتر پس از طی دوره شیرخوارگی و مراحل رشد، معمولا در سنین ۲ تا سه سالگی وارد مرحله بهره‌برداری اقتصادی می‌شود و با توجه به هدف پرورش، می‌تواند در مسیر پرواربندی و تولید گوشت یا زادآوری و تولید شیر قرار گیرد.