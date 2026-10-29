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رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه دوم استان در پرورش شتر در کشور گفت: بیش از سه هزار خانوار با پرورش بیش از ۳۵ هزار نفر شتر در خراسان جنوبی امرار معاش می کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به پرورش بیش از ۳۵ هزار نفر شتر در استان و جایگاه دوم این بخش در کشور گفت: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات شتر، ضرورتی برای افزایش ارزش افزوده، رفع بخشی از چالشهای تولید و فراهم شدن زمینه توسعه بازارهای صادراتی است.
محسن اسفندیاری افزود: بیش از سه هزار خانوار بهصورت مستقیم با فعالیت در این بخش امرار معاش میکنند
وی گفت: این استان به دلیل برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب برای پرورش شتر، یکی از مناطق مهم شترداری کشور به شمار میرود و از نظر جمعیت این دام، رتبه دوم کشور را در اختیار دارد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی افزود: بیشترین جمعیت شتر استان در شهرستانهای نهبندان، خوسف، طبس و بشرویه متمرکز است و این صنعت نقش مهمی در ایجاد اشتغال، تأمین درآمد خانوارهای روستایی و عشایری و پایداری معیشت در مناطق خشک و بیابانی دارد.
اسفندیاری گفت: شتر از دامهای سازگار با شرایط سخت اقلیمی است، اما دوره رشد آن در مقایسه با دام سبک طولانیتر و پرورش آن نیازمند برنامهریزی متناسب با اهداف تولیدی دامدار است.
وی افزود: شتر پس از طی دوره شیرخوارگی و مراحل رشد، معمولا در سنین ۲ تا سه سالگی وارد مرحله بهرهبرداری اقتصادی میشود و با توجه به هدف پرورش، میتواند در مسیر پرواربندی و تولید گوشت یا زادآوری و تولید شیر قرار گیرد.