عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پیامی نوشت: برای فرصت به دیپلماسی به ارتباط نزدیک و مستمر خود با واسطه‌ها ادامه خواهیم داد.

عراقچی: با نیروهای مسلحِ آماده، به دیپلماسی فرصت می‌دهیم

عراقچی: با نیروهای مسلحِ آماده، به دیپلماسی فرصت می‌دهیم

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در شبکه ایکس نوشت: در حالی که نیروهای مسلح شجاع ما کاملا آماده دفاع از میهن هستند، ایران کماکان به اینکه به دیپلماسی فرصت موفقیت بدهد ادامه خواهد داد.

ما برای بررسی ایده‌هایی که بتواند طرح هفت‌روزه را، حتی در مدتی کمتر از یک هفته، اجرا کند، به ارتباط نزدیک و مستمر خود با واسطه‌ها ادامه خواهیم داد.