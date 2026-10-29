مردم ایلام و شهرستان‌های استان در دویست و چهل و دومین شب از حضور خود در خیابان‌ها و میدان‌ها، با تجدید عهد با رهبر انقلاب، بار دیگر اقتدار و ایستادگی خود را به رخ دشمنان کشیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ میدان ۲۲ بهمن ایلام برای دویست و چهل و دومین بار میزبان مردمی بود که آمدند تا بگویند اقتدار، نه در یک شب، که در تکرارِ ایستادن معنا می‌شود..

این حضور، حالا به یک نماد تبدیل شده است؛ نمادی از اقتدار مردمی که هر شب، عدد را بالاتر می‌برند تا نشان دهند ایستادگی، پایانی ندارد؛ و این‌گونه است که میدان ۲۲ بهمن ایلام، این روز‌ها به تقویم پاییزی مردم گره خورده است.