مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی با تشریح جزئیات سفر وزیر اقتصاد به استان، از بررسی دقیق ظرفیت‌های لجستیکی، ترانزیتی و زیرساخت‌های توسعه همکاری‌های تجاری با ترکیه خبر داد و این سفر را فرصتی برای طرح نیاز‌های اقتصادی استان در سطح ملی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، به تبیین اهداف و برنامه‌های سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به استان پرداخت و بر لزوم تقویت زیرساخت‌های ترانزیتی تأکید کرد.

حبیب تربتی، با اشاره به اینکه سفر وزیر اقتصاد با محوریت ارزیابی زیرساخت‌های اقتصادی و مطالبات فعالان این حوزه انجام می‌شود، افزود: بازدید از منطقه آزاد ماکو و پایانه مرزی بازرگان از مهم‌ترین بخش‌های این سفر است. در جریان این بازدیدها، ظرفیت‌های لجستیکی، تجاری و ترانزیتی منطقه و راهکار‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشور ترکیه به‌طور میدانی بررسی خواهد شد.

ژئوپلیتیک اقتصادی و مزیت مرز‌ها

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان با یادآوری موقعیت راهبردی آذربایجان‌غربی و همسایگی آن با چند کشور خاطرنشان کرد: «برخورداری از مرز‌های فعال تجاری، سرمایه بزرگی برای کشور است. توسعه زیرساخت‌های مرزی، تسهیل فرآیند‌های گمرکی و تقویت ظرفیت‌های ترانزیتی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش مبادلات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و شکوفایی فرصت‌های تجارت منطقه‌ای ایفا کند.»

بررسی موانع سرمایه‌گذاری و تعامل با بخش خصوصی

تربتی همچنین از بازدید وزیر اقتصاد از طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ارومیه خبر داد و گفت: برگزاری نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بستر مناسبی را فراهم می‌کند تا فعالان اقتصادی بی‌واسطه دغدغه‌ها و موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری را مطرح کرده و راهکار‌های ارتقای فضای کسب‌وکار بررسی شود.

او در پایان با اشاره به پیش‌بینی برگزاری جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد در استان، ابراز امیدواری کرد: این سفر فرصتی مغتنم برای انعکاس اولویت‌های اقتصادی استان در سطح ملی است و نتایج حاصل از این بازدیدها، مسیر تسریع در رفع موانع و بهره‌برداری مؤثر از مزیت‌های مرزی را هموارتر خواهد ساخت.