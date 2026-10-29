در اجرای طرح تشدید نظارت و کنترل بازار؛ ۷۸ کیسه آرد یارانه‌ای خارج از شبکه توزیع مجاز در ارومیه کشف و گزارش تخلف مربوطه تنظیم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در راستای اجرای طرح تشدید نظارت و کنترل بازار و با هدف جلوگیری از عرضه خارج از شبکه کالا‌های اساسی، بازرسی‌های نظارتی از واحد‌های مرتبط با تأمین، نگهداری و توزیع آرد در شهرستان ارومیه انجام شد.

در جریان این بازرسی‌ها، ۷۸ لنگه آرد یارانه‌ای خارج از شبکه توزیع مجاز کشف و گزارش تخلف مربوطه تنظیم شد.

این اقدام با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، جلوگیری از انحراف آرد یارانه‌ای از مسیر قانونی و اطمینان از تأمین آرد موردنیاز نانوایی‌ها و شهروندان صورت گرفت.

پس از مستندسازی تخلف و تشکیل پرونده، موضوع جهت رسیدگی قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

نظارت و بازرسی مستمر بر چرخه تأمین و توزیع آرد یارانه‌ای با هدف پیشگیری از تخلفات، حفظ حقوق شهروندان و برخورد قانونی با متخلفان ادامه خواهد داشت.