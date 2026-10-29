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همایش کوهنوردی با حضور ۳۰۰ کوهنورد از شهرستانهای کهگیلویه، چرام، بویراحمد، سی سخت، ماهشهر، بهبهان و بوشهر در ارتفاعات خائیز دهدشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، بلندگرا، مسئول هیئت کوهنوردی شهرستان کهگیلویه، هدف از برگزاری این همایش را گرامیداشت روز کوهنورد، ترویج فرهنگ ورزش و قدردانی از تلاشهای کوهنوردان عنوان کرد.
در این همایش یاد و خاطره دو کوهنورد فقید استان قربان حسنی و حمید سعیدی، گرامی داشته شد.
همچنین از چهار کوهنورد دارای نشان ملی سیمرغ، آقایان منصور چام، سجاد دانشی، علی آموس و آریا هدایت، تجلیل شد.
نشان سیمرغ به کوهنوردانی اعطا میشود که موفق به صعود به بلندترین قلههای ۳۱ استان کشور شده باشند. قله قاشمستان دنا نیز بلندترین قله استان کهگیلویه و بویراحمد است.