نشست علمی «از گذشته مناسبات تمدنی تا آینده نظم نوین جهانی» با حضور هیئت دانشگاهی یونان و جمعی از استادان و دانشجویان ایرانی، به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این نشست با هدف بررسی ظرفیت‌های مشترک تمدنی ایران و یونان، واکاوی تحولات نظم بین‌المللی و تبیین نقش گفت‌وگوی تمدنی در تقویت صلح، ثبات و همکاری‌های جهانی برگزار شد و موضوعاتی همچون ابعاد پروژه ایران‌هراسی آمریکا در فضای سیاسی و رسانه‌ای غرب، مسئولیت تاریخی تمدن‌های کهن و نقش دیپلماسی فرهنگی در مناسبات بین‌المللی در کانون مباحث آن قرار داشت.