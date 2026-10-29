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دور دوم فوتبال جام حذفی آلمان موسوم به دی اف بی پوکال با صعود تیمهای صعود بایرن، لورکوزن و اشتوتگارت به یک هشتم نهایی پایان یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
فرایبورگ ۳ - ۲ وولفسبورگ
دینامو درسدن ۲ - ۰ شالکه
پادربورن ۰ - ۱ اشتوتگارت
یده لوه ۰ - ۲ هرتابرلین
هلشتاین کیل ۱ - ۱ هوفنهایم (در ضربات پنالتی ۴ - ۳ به سود هلشتاین کیل)
هانوفر ۰ - ۲ کایزرسلاترن
بایرلورکوزن ۵ - ۲ نورنبرگ
بایرن مونیخ ۶ - ۱ ماگدبورگ
- برای بایرن مایکل اولیسه در دقایق ۱۰ و ۵۰ - پنالتی، اسماعیل صیباری ۲۱، آلفونسو دیویس ۷۰، ناتانیل براون ۷۳ و دیوید دایبر ۳ + ۹۰ گلزنی کردند.
- پیش از این تیمهای بوخوم، آگزبورگ، ار بی لایپزیش، آینتراخت فرانکفورت، اف ث کلن، بوروسیا مونشن گلادباخ، دارمشتات و بوروسیا دورتموند نیز به دور سوم (یک هشتم نهایی) صعود کردهاند.