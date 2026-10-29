دور دوم فوتبال جام حذفی آلمان موسوم به دی اف بی پوکال با صعود تیم‌های صعود بایرن، لورکوزن و اشتوتگارت به یک هشتم نهایی پایان یافت.

فوتبال جام حذفی آلمان / صعود بایرن، لورکوزن و اشتوتگارت به یک هشتم نهایی

فوتبال جام حذفی آلمان / صعود بایرن، لورکوزن و اشتوتگارت به یک هشتم نهایی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

فرایبورگ ۳ - ۲ وولفسبورگ

دینامو درسدن ۲ - ۰ شالکه

پادربورن ۰ - ۱ اشتوتگارت

یده لوه ۰ - ۲ هرتابرلین

هلشتاین کیل ۱ - ۱ هوفنهایم (در ضربات پنالتی ۴ - ۳ به سود هلشتاین کیل)

هانوفر ۰ - ۲ کایزرسلاترن

بایرلورکوزن ۵ - ۲ نورنبرگ

بایرن مونیخ ۶ - ۱ ماگدبورگ

- برای بایرن مایکل اولیسه در دقایق ۱۰ و ۵۰ - پنالتی، اسماعیل صیباری ۲۱، آلفونسو دیویس ۷۰، ناتانیل براون ۷۳ و دیوید دایبر ۳ + ۹۰ گلزنی کردند.

- پیش از این تیم‌های بوخوم، آگزبورگ، ار بی لایپزیش، آینتراخت فرانکفورت، اف ث کلن، بوروسیا مونشن گلادباخ، دارمشتات و بوروسیا دورتموند نیز به دور سوم (یک هشتم نهایی) صعود کرده‌اند.