\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u067e\u0648\u06cc\u0627\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0628\u0647 \u0628\u062e\u0634 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u0647\u0634\u062a\u0645\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u067e\u0648\u06cc\u0627\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u0639\u0627\u0635\u0631\u060c \u0622\u06cc\u06a9\u0648\u0646\u0627 \u0631\u0627\u0647 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0647 \u00a0\u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u06f2\u06f1 \u062a\u0627 \u06f2\u06f4 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u06cc\u0648\u0646\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n