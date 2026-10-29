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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر از تشییع و تدفین شهدای تازه تفحص شده همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در بوشهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ احسان جهانیان در نشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان بوشهر اظهار داشت: تشییع و تدفین شهدای گمنام ۸ سال دفاع مقدس در ۵ نقطه استان انجام میشود.
وی افزود: یادمانهای شهدا در حال تکمیل است و با نظارت مستمر فرمانداران و اداره کل حفظ آثار تا روز تشییع شهدا مهیای مراسم خواهند شد.
جهانیان از اجرای برنامه ارزشمند «لالههای مادری» توسط سپاه استان قدردانی میکنیم و انشاءالله برنامههای فاخری نیز در پیشواز کنگره بزرگ سرداران و امیران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر طراحی و پیشبینی خواهد شد.