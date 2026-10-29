به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ احسان جهانیان در نشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر اظهار داشت: تشییع و تدفین شهدای گمنام ۸ سال دفاع مقدس در ۵ نقطه استان انجام می‌شود.

وی افزود: یادمان‌های شهدا در حال تکمیل است و با نظارت مستمر فرمانداران و اداره کل حفظ آثار تا روز تشییع شهدا مهیای مراسم خواهند شد.

جهانیان از اجرای برنامه ارزشمند «لاله‌های مادری» توسط سپاه استان قدردانی می‌کنیم و ان‌شاءالله برنامه‌های فاخری نیز در پیشواز کنگره بزرگ سرداران و امیران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر طراحی و پیش‌بینی خواهد شد.