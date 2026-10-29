رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شاهین‌دژ، از رفع تصرف ۲ هکتار از اراضی ملی در پلاک اسلام‌آباد این شهرستان با حکم قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شاهین‌دژ، از رفع تصرف ۲ هکتار از اراضی ملی در پلاک اسلام‌آباد این شهرستان با حکم قضایی خبر داد.

رقیه حاتمی با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای صیانت از انفال و حفاظت از حقوق بیت‌المال، عملیات رفع تصرف از ۲ هکتار اراضی ملی تصرف‌شده در پلاک اسلام‌آباد شهرستان شاهین‌دژ انجام شد.

وی افزود: این عملیات شامل ۵ فقره پرونده تخریب و تصرف اراضی ملی بود که با اجرای احکام قضایی و با تلاش همکاران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شاهین‌دژ و همکاری عوامل کلانتری کشاورز و همچنین با بهره‌گیری از ماشین‌آلات شهرداری شهر کشاورز به اجرا درآمد.

حاتمی تصریح کرد: در جریان این عملیات، اراضی ملی مورد تصرف از ید متصرفان خارج و به بیت‌المال بازگردانده شد.