به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان و بلوچستان ، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر سیستان و بلوچستان گفت: درقالب طرح ملی نذر خدمت ۹ از ابتدای امسال تاکنون برای حدود ۱۵ هزار نفر در ۱۲ شهرستان استان ، خدمات حمایتی، کارآفرینی، زیست‌محیطی، آبرسانی، آموزشی و سلامت‌محور اجرا شده است.

سید محمدمهدی سجادی افزود: نهمین دوره طرح ملی «نذر خدمت» هلال احمر با رویکرد توسعه خدمات بشردوستانه، پاسخگویی به نیازهای مناطق کم‌برخوردار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و با هدف بهبود کیفیت زندگی و توانمندسازی جوامع محلی از ابتدای سال‌جاری آغاز شده است.

وی گفت : این طرح تاکنون با ارزش حدود ۵۰۶ میلیارد و ۸۷۰ میلیون ریال و در شهرستان‌های ایرانشهر، هیرمند، راسک، سرباز، سیب و سوران، نیمروز، خاش، زابل، گلشن، چابهار، مهرستان و سراوان اجرا شده است و همچنان با ارائه خدمات مورد نیاز مردم ادامه دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر سیستان و بلوچستان با اشاره به اهمیت حمایت از اقشار نیازمند و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی جوامع محلی، بیان کرد: در محور حمایتی و کارآفرینی طرح ملی نذر خدمت ۹ تاکنون ۱۰ هزار و ۱۵۹ نفر از خدمات ارائه‌شده بهره‌مند شدند که ارزش این خدمات به ۳۴۰ میلیارد و ۵۸۲ میلیون ریال می‌رسد.