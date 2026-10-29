جام جهانی کمتر از ۱۵ سال، شکست ایران مقابل پرتغال

جام جهانی کمتر از ۱۵ سال، شکست ایران مقابل پرتغال



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال نونهالان ایران در مرحله یک چهارم نهایی دسته ۲ جام جهانی کمتر از ۱۵ سال جمهوری آذربایجان مقابل پرتغال به زمین رفت.

نیمه نخست این بازی با گل‌های حسام احمدلو (۷) و مهدی کولیوند (۱۸) دو بر یک تمام شد، اما در ۲۰ دقیقه دوم پرتغالی‌ها ۲ گل دیگر به ثمر رساندند تا در نهایت با برتری ۳ بر ۲ به نیمه نهایی این سطح صعود کنند.

شاگردان مصطفی قنبرپور هم برای کسب رتبه‌های پنجم تا هشتم دسته دو باید رقابت‌های خود را پیگیری کنند.

سعید مقدسی، طا‌ها طالبی، مهدی دهقان، علی اکبر قاسمی، امیر محمد مشفقی، عرفان سلمانی، حسام احمدلو و مهدی کولیوند ترکیب اصلی تیم کمتر از ۱۵ سال کشورمان در این مسابقه را تشکیل دادند.