پخش زنده
امروز: -
بیش از ۱۳۰ نوجوان در قالب هشت گروه آموزشی در طرح مانا (مشارکت اجتماعی نوجوانان ایران) در شهرستان برخوار آموزش دیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره بهزیستی شهرستان برخوار، گفت: این طرح بهصورت کشوری و از طریق سازمان بهزیستی با همکاری تسهیلگران در شهرستانها اجرا میشود و همه نوجوانان امکان مشارکت در آن را دارند.
امین عسگری افزود: طرح مانا با رویکرد محلهمحوری و با هدف افزایش مشارکت اجتماعی نوجوانان، آشنایی آنان با حقوق و مسئولیتهای شهروندی و افزایش حساسیت نسبت به مسائل و مشکلات پیرامون اجرا میشود.
عسگری گفت: نوجوانان در این طرح میآموزند مشکلات محیط زندگی خود را شناسایی و اولویتبندی کنند، برای رفع آنها برنامهریزی و راهکار ارائه دهند و تا رسیدن به نتیجه، پیگیر اجرای راهحلها باشند.