به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره بهزیستی شهرستان برخوار، گفت: این طرح به‌صورت کشوری و از طریق سازمان بهزیستی با همکاری تسهیلگران در شهرستان‌ها اجرا می‌شود و همه نوجوانان امکان مشارکت در آن را دارند.

امین عسگری افزود: طرح مانا با رویکرد محله‌محوری و با هدف افزایش مشارکت اجتماعی نوجوانان، آشنایی آنان با حقوق و مسئولیت‌های شهروندی و افزایش حساسیت نسبت به مسائل و مشکلات پیرامون اجرا می‌شود.

عسگری گفت: نوجوانان در این طرح می‌آموزند مشکلات محیط زندگی خود را شناسایی و اولویت‌بندی کنند، برای رفع آنها برنامه‌ریزی و راهکار ارائه دهند و تا رسیدن به نتیجه، پیگیر اجرای راه‌حل‌ها باشند.