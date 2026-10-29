محمد پیله‌فروش با اشاره به میانگین عملکرد این محصول افزود: متوسط برداشت زعفران در مزارع استان حدود ۴ کیلوگرم در هکتار برآورد می‌شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: شهرستان قزوین با ۴۱ هکتار و شهرستان تاکستان با ۳۱ هکتار، بیشترین سطح زیر کشت زعفران را در استان به خود اختصاص داده‌اند.

پیله‌فروش با اشاره به ظرفیت کشت محصولات با ارزش اقتصادی بالا، توسعه کشت زعفران را از جمله فرصت‌های بخش کشاورزی برای تنوع‌بخشی به تولیدات و افزایش درآمد کشاورزان عنوان کرد.