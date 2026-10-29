رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح تقویت حمایت‌های قانونی از محیط‌بانان در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: با اصلاح قوانین، بخشی از محدودیت‌های موجود در زمینه برخورداری محیط‌بانان از حمایت‌ها و اختیارات قانونی مشابه سایر ضابطان قضایی برطرف خواهد شد.



به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، محمد سرگزی، در همایش تجلیل از محیط‌بانان برتر به مناسبت روز ملی محیط‌بان، با قدردانی از فداکاری نیرو‌های محیط‌بان گفت: حمایت از محیط‌بانان و خانواده‌های آنان، به‌ویژه در زمینه احراز شهادت و جانبازی، از موضوعات مهمی است که باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به مشکلات موجود در روند احراز شهادت محیط‌بانان افزود: بر اساس آمار‌های مطرح‌شده، حدود ۱۶۰ نفر از محیط‌بانان در حین خدمت و در مواجهه با شکارچیان جان خود را از دست داده‌اند، اما شهادت تنها ۵۷ نفر از آنان احراز شده است.

سرگزی همچنین با اشاره به شمار محیط‌بانان مجروح در درگیری با شکارچیان متخلف گفت: در مواردی، به دلیل احراز نشدن مسلح بودن مهاجمان یا قرار نگرفتن حادثه در چارچوب‌های قانونی موجود، روند برخورداری محیط‌بانان از حمایت‌های مربوط به جانبازی با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح مقررات مربوط گفت: افرادی که برای حفاظت از محیط زیست و سرمایه‌های طبیعی کشور جان خود را به خطر می‌اندازند، باید از حمایت‌های قانونی متناسب برخوردار باشند و خانواده‌های آنان نیز مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تقویت حمایت‌های قانونی از محیط‌بانان افزود: قانونی در سال ۱۳۹۹ با هدف حمایت از محیط‌بانان به تصویب رسید، اما در زمینه بهره‌مندی این نیرو‌ها از برخی اختیارات و حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای سایر ضابطان، همچنان محدودیت‌هایی وجود دارد.

سرگزی با بیان اینکه اصلاح این وضعیت در دستور کار مجلس قرار گرفته است، گفت: طرح مربوط به یکسان‌سازی بخشی از حمایت‌ها و اختیارات قانونی محیط‌بانان با سایر ضابطان، در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد و امیدواریم جزئیات آن در آینده نزدیک بررسی شود.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت مأموریت‌های محیط‌بانان در حفاظت از عرصه‌های طبیعی کشور، بر ضرورت توجه بیشتر به امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز این مجموعه تأکید کرد.