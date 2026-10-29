به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیریت اصولی پسماند‌ها و بازیافت ضایعات کشاورزی در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و اجرای الزامات قانونی برنامه پنج‌ساله توسعه، با بهره‌گیری از فناوری نوین «تولید پروتئین از لارو مگس سرباز سیاه» در استان آذربایجان‌غربی وارد مرحله عملیاتی شده است.

مدیر امور طیور و رئیس گروه محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری سازمان جهاد کشاورزی استان، ضمن بازدید از واحد صنعتی فعال در حوزه اقتصاد چرخشی، ظرفیت‌های فرآوری ضایعات را مورد بررسی قرار دادند.

بر اساس گزارش‌های فنی منتشر شده، این واحد صنعتی موفق شده است با استفاده از فناوری زیستی، ماهانه ۲۴ تن از پسماند‌ها و بقایای کشاورزی و دامی را دریافت و با فرآوری، ۵ تن توده زیستی (بیومس) با پروتئین بالا و ۸ تن کمپوست تولید کند.

این بازدید با هدف بررسی پتانسیل‌های استفاده از این محصول به عنوان جایگزین پروتئینی در جیره غذایی طیور صورت گرفت. توسعه این فناوری نه تنها به کاهش چشمگیر هزینه‌های تولید در صنعت خوراک دام و طیور کمک می‌کند، بلکه با کاهش وابستگی به نهاده‌های وارداتی، امنیت غذایی کشور را تقویت خواهد کرد.

همچنین، این رویکرد با کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و صیانت از منابع طبیعی، در راستای اجرای بند «چ» ماده ۲۲ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جهت مدیریت اصولی پسماندها، نقش مؤثری در پیشبرد اهداف محیط‌زیستی استان ایفا می‌کند.