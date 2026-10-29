به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رسول ملکی فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب در بازدید از عملیات عمرانی بازار دواب سیمینه، بر نقش کلیدی این مراکز در پویایی اقتصاد محلی و حمایت از دامداران تأکید کرد.

فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب به همراه جمعی از مسئولان از عملیات خاکریزی، تسطیح و مناسب‌سازی محوطه بازار دواب (جمعه‌بازار) که توسط شبکه تعاون روستایی در حال اجراست، بازدید کرد.

در جریان این بازدید، فرماندار میاندوآب با اشاره به جایگاه ویژه بازار‌های هفتگی و مراکز عرضه دام در چرخه اقتصاد محلی، تنظیم بازار و اشتغال‌زایی شهرستان، خاطرنشان کرد: ساماندهی، بهسازی و ارتقای سطح استاندارد‌های این بازار‌ها همواره از اولویت‌های مهم مدیریت شهرستان بوده است تا فعالان این حوزه و دامداران در فضایی مناسب‌تر به فعالیت بپردازند.

وی همچنین با تقدیر از اقدامات ارزنده و زیربنایی انجام‌شده توسط مدیریت تعاون روستایی استان و اداره شهرستان در این مجموعه، به پروژه‌های عمرانی پیشین از جمله حصارکشی محوطه، تفکیک دقیق محل عرضه دام سبک و سنگین و طیور، احداث چاله‌های ضدعفونی در ورودی‌های مجموعه برای رعایت الزامات بهداشتی، ایجاد سکوی بارگیری، ساخت سرویس‌های بهداشتی و ایجاد غرفه‌های عرضه گوشت و فرآورده‌های دامی اشاره کرد و این اقدامات را گامی بلند در جهت کاهش مخاطرات زیست‌محیطی و بهداشتی دانست.

در این بازدید، روح‌اله پشتواره، رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان میاندوآب، گزارشی جامع از آخرین پیشرفت‌های فیزیکی پروژه‌ها، اقدامات اجرایی شبکه تعاون روستایی در راستای ساماندهی مطلوب بازار دواب سیمینه، بهبود فضای کسب‌وکار و صیانت از حقوق شهروندی و دامداران ارائه داد و بر تداوم این تلاش‌ها تا تکمیل کامل طرح تأکید کرد.