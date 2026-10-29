به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مهرعلیان افزود: با هماهنگی قضائی، ماموران انتظامی در بازرسی از محل، تعداد پنج عدد مخزن در ابعاد مختلف و ۲ عدد دیگ خنک کننده و مقدار ۸۱ هزارلیتر نفت کوره قاچاق به ارزش ۲۰۰میلیارد ریال کشف کردند.

مهرعلیان با عنوان اینکه یک نفر در این خصوص دستگیر شد، تصریح کرد: متهم در بازجویی های پلیس اعتراف کرد که سوخت قاچاق را در مخزن هایی با حجم های مختلف و به صورت غیرمجاز نگهداری و در فرصت مناسب با تریلی جهت فروش به شهرهای مرزی منتقل می کرد.