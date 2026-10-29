مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: بر اثر بارندگی و طوفان دیروز به ۱۲ تیر و دو پست برق در استان آسیب وارد شد که هم اکنون برق تمام مناطق وصل است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مهرداد حسن زاده افزود: دیشب وقوع طوفان تندری به ۱۲ تیر برق و دو پست فوق توزیع در شهرستان‌های قشم، بندرخمیر و بخش احمدی شهرستان حاجی آباد خسارت وارد کرد.

وی گفت: اکنون برق همه‌ی مناطق استان وصل است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بیشترین بارندگی از سامانه دیروز در شهرستان بندرخمیر روستای نیمه کار ۲۲، کرمران ۱۴ و نیم و پل شرقی ۱۴ ثبت شده است.

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خوارزمی افزود: بر اثر این سامانه در روستای ملکن بشاگرد ۱۱، دژکمان بندرلنگه ۴ و پارسیان ۳ میلیمتر باران بارید.

وی گفت: فعالیت این سامانه و طوفان تندری هم اکنون از پارسیان شروع شده است.