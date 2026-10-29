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مدیرکل هواشناسی خوزستان از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در پی افزایش ضرایب ناپایداری جوی خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، محمد سبزهزاری، مدیرکل هواشناسی خوزستان، با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۲۲ هواشناسی استان اظهار کرد: از اوایل وقت امروز تا اوایل وقت جمعه، شرایط برای وقوع رگبار و رعدوبرق، ریزش تگرگ، وزش بادهای متوسط تا شدید و طوفانهای لحظهای در مناطق مختلف خوزستان فراهم است.
وی افزود: همچنین از بعدازظهر امروز تا اواسط وقت جمعه، احتمال وقوع گردوخاکهای همرفتی در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی استان وجود دارد که میتواند موجب کاهش دید افقی و اختلال در تردد شود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاههای امدادی و خدماترسان، از شهروندان و مسئولان دستگاههای اجرایی خواست با توجه به شرایط ناپایدار جوی، تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از رگبار، تندبادها و طوفانهای لحظهای در نظر بگیرند.