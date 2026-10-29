به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، محمد سبزه‌زاری، مدیرکل هواشناسی خوزستان، با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۲۲ هواشناسی استان اظهار کرد: از اوایل وقت امروز تا اوایل وقت جمعه، شرایط برای وقوع رگبار و رعدوبرق، ریزش تگرگ، وزش باد‌های متوسط تا شدید و طوفان‌های لحظه‌ای در مناطق مختلف خوزستان فراهم است.

وی افزود: همچنین از بعدازظهر امروز تا اواسط وقت جمعه، احتمال وقوع گردوخاک‌های همرفتی در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی استان وجود دارد که می‌تواند موجب کاهش دید افقی و اختلال در تردد شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، از شهروندان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی خواست با توجه به شرایط ناپایدار جوی، تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از رگبار، تندباد‌ها و طوفان‌های لحظه‌ای در نظر بگیرند.