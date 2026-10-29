به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در بیست‌وهشتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان، با اشاره به نقش اثرگذار خیران در توسعه فضا‌های آموزشی گفت: هیچ سرمایه‌ای بالاتر از سرمایه انسانی نیست و انسان‌ها در مدارس تعلیم و تربیت می‌شوند و رشد می‌کنند.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه اقدامات خیران مدرسه‌ساز مصداق صدقه جاریه است گفت: خیران با ساخت مدارس، زمینه رشد و پیشرفت نسل آینده را فراهم می‌کنند و آثار و برکات این اقدامات هم در دنیا و هم در آخرت ماندگار خواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به توسعه فضا‌های آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش گفت: در کنار ساخت مدرسه که با تلاش مجموعه نوسازی مدارس و مشارکت خیرین انجام می‌شود، باید برای ارتقای کیفیت آموزش و تقویت محتوای آموزشی نیز برنامه‌ریزی شود تا نتایج تلاش‌های خیرین بیش از پیش نمایان شود.

استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به توسعه فعالیت خیرین از ساخت مدرسه به مدرسه‌یاری، تجهیز مدارس و هوشمندسازی فضا‌های آموزشی گفت: این روند نشان می‌دهد که مشارکت خیرین به‌تدریج ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده و انتظار می‌رود با تداوم این همراهی، شاهد اتفاقات بهتر و مؤثرتری در حوزه تعلیم و تربیت استان باشیم.

در این جشنواره آرین سلیمی، قهرمان کرمانشاهی المپیک و رقابت‌های جهانی و آسیایی و خانم کوثر اساسه، همسر وی و قهرمان تکواندو به عنوان سفیر مدرسه‌سازی معرفی شدند.