پاییز در روستای بوژان شهرستان سیروان، با ترکیب رنگ‌های پاییزی، آب روان و شالیزار‌های گسترده، چشم‌اندازی کم‌نظیر برای گردشگری طبیعی رقم زده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ روستای بوژان در شهرستان سیروان، این روز‌ها با فرارسیدن پاییز به بومی رنگارنگ از طبیعت تبدیل شده است؛ جایی که آب، سبزه و درخت در کنار هم، منظره‌ای بدیع پیش چشم بازدیدکنندگان می‌گذارند.

این روستا در کنار رودخانه خروشان سیمره و شالیزار‌های بی‌کران قرار گرفته و فضایی آرام و چشم‌نواز برای علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی فراهم کرده است.

چشمه سرگنداب نیز به‌عنوان یکی از جاذبه‌های شاخص این منطقه، با جوشش خود به رودخانه سیمره جان تازه‌ای می‌بخشد و بر جذابیت گردشگری بوژان می‌افزاید.

پاییز بوژان تنها یک فصل نیست، بلکه ترکیبی از تنوع رنگ، خروش آب و طبیعتی زنده است که هر گردشگری را به تماشای خود فرا می‌خواند.