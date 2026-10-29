مدیرعامل بیمه ایران از ارزیابی خسارت حدود ۴۴ هزار خودروی آسیب‌دیده در جنگ در ۲۷ استان و پرداخت بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به مالکان این خودروها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، علی جباری مدیرعامل بیمه ایران در مراسم افتتاح ساختمان مرکزی بیمه ایران در شهرستان تنکابن گفت: ارزیابی خسارت خودرو‌های آسیب‌دیده در جنگ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه به نمایندگی از دولت به بیمه ایران واگذار شد و تاکنون خسارت حدود ۴۴ هزار خودرو ارزیابی و بیش از ۴.۵ همت به زیان‌دیدگان پرداخت شده است.

وی افزود: در دو ماه اخیر نیز ارزیابی خسارت اساسی منازل مسکونی آسیب‌دیده در جنگ به بیمه ایران واگذار شده و این ارزیابی‌ها در حال انجام است.

مدیرعامل بیمه ایران با اشاره به همکاری بیمه مرکزی در روند جبران خسارت‌ها گفت: پس از تکمیل ارزیابی‌ها، پرداخت خسارت اساسی منازل مسکونی آسیب‌دیده به مردم آغاز خواهد شد.

جباری همچنین از تلاش برای توسعه پوشش‌های بیمه‌ای در برابر خطر جنگ خبر داد و افزود: فراهم کردن پوشش خطر جنگ برای عموم مردم، از جمله در بخش منازل مسکونی و خودروها، در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در سطح ملی نیز پوشش خطر جنگ برای فعالان حمل‌ونقل زمینی، به‌ویژه حمل کالا‌های اساسی از بنادر جنوبی به نقاط مختلف کشور، دنبال می‌شود تا انتقال کالا‌های ضروری با حمایت بیمه‌ای همراه باشد.

مدیرعامل بیمه ایران با اشاره به نقش خبرنگاران در اطلاع‌رسانی به مردم، از آمادگی این مجموعه برای ارائه بیمه‌های مسئولیت، عمر و حوادث به خبرنگاران خبر داد و گفت: همکاری رسانه‌ها در انتقال اطلاعات و آگاهی‌بخشی به جامعه، در ایجاد آرامش و همراهی مردم با برنامه‌های خدمت‌رسانی نقش مؤثری دارد.

جباری در ادامه به بازسازی ساختمان بیمه ایران در تنکابن اشاره کرد و افزود: این ساختمان که در حوادث سال ۱۴۰۴ دچار آتش‌سوزی و خسارت شده بود، بازسازی شده و برای ارائه خدمات به مردم آماده است.

وی با بیان اینکه این مجموعه از سال ۱۳۴۹ به مردم خدمات بیمه‌ای ارائه می‌کند، ابراز امیدواری کرد با بازگشایی و فعالیت دوباره ساختمان، خدمات‌رسانی به شهروندان تنکابن و استان مازندران ادامه یابد.