حجت الاسلام والمسلمین اجاق نژاد تولیت مسجد مقدس جمکران در دیدار سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در این سازمان، پدافند غیرعامل را موضوعی اساسی و ضروری به‌ویژه در شرایط جنگی برای مقابله با توطئه‌های دشمنان دانست و بر ضرورت توجه جدی به آن تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام والمسلمین سید علی اکبر اجاق نژاد تولیت مسجد مقدس جمکران، در دیدار سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در این سازمان، پدافند غیرعامل را موضوعی اساسی و ضروری، به‌ویژه در شرایط جنگی، دانست و بر ضرورت توجه جدی به آن تأکید کرد.

وی همدلی و اتحاد مردم را از عوامل اصلی ایستادگی در برابر دشمنان برشمرد و گفت: آنچه توانسته است ملت ایران را در برابر دشمنان مقاوم نگه دارد، وحدت، همدلی و انسجام ملی است که توطئه‌ها و فتنه‌های دشمنان را خنثی کرده است.

تولیت مسجد مقدس جمکران با اشاره به ناکامی دشمنان در تحقق اهداف خود افزود: این مسئله به برکت خون شهدا، حضور ملت ایران در صحنه، به‌ویژه در اجتماعات شبانه و تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی محقق شده است.

در پایان این دیدار، نشان خادمی مسجد مقدس جمکران به سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور اهدا شد.