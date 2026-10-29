معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: با توجه به وجود آرامگاه ابن حسام خوسفی در خراسان جنوبی گردشگری ادبی یکی از برنامه‌های این استان در آینده خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جلسه ستاد خدمات سفر خراسان جنوبی با اشاره به پتانسیل‌های خوب گردشگری استان، گردشگری ادبی را یکی از برنامه‌های خراسان جنوبی برشمرد و گفت: با توجه به وجود آرامگاه ابن حسام خوسفی این برنامه را در آینده انجام خواهیم داد.

محسنی بندپی افزود: تاکنون در خراسان جنوبی ۱۱ برنامه در زمینه گردشگری داشته‌ایم که تلاش می‌کنیم شهرستان طبس و آستان مقدس موسی کاظم (علیه السلام) را به عنوان گردشگری زیارتی معرفی کنیم.

وی گفت: آمادگی داریم که در نمایشگاه بین المللی تهران در حوزه‌های مختلف گردشگری برای خراسان جنوبی زمینه را فراهم کنیم.

استاندار خراسان جنوبی هم در این جلسه با اشاره به پتانسیل خوب استان در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری و ۱۵۰۰ اثر میراث فرهنگی، گفت: خراسان جنوبی ۱۲۵ خانه بوم گردی فعال دارد و دارای ۱۵ روستای هدف گردشگری است و ۱۰ اثر ثبت جهانی در روستا‌ها را دارد.

هاشمی با اعلام آمادگی خراسان جنوبی برای گردشگری سلامت با توجه به مرز مشترک ایران و افغانستان افزود: علاوه بر این خراسان جنوبی می‌تواند در زمینه محصولات کشاورزی، صنایع دستی، سنگ‌های گران قیمت و معادن در گردشگری خارجی و داخلی نقش موثری داشته باشد.

نماینده مردم شهرستان‌های قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ما در دوران جنگ ۱۲ روزه، ۴۰ روزه و جنگ رمضان شاهد حضور مسافران و گردشگران از سراسر کشور به خراسان جنوبی بوده‌ایم و مردم در این ایام در شهر‌های مختلف استان حضور داشتند و چالش سوخت برای گردشگران در ایام اقامت یکی از معضلات مهم بود که از مسئولان می‌خواهیم که آن را رفع کنند.

اسحاقی افزود: ماه‌های مهر و آبان درخراسان جنوبی با توجه به فصل برداشت محصولات زرشک و زعفران برای گردشگران یک فرصت بسیار مناسب است.