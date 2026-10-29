اداره کل دامپزشکی آذربایجان‌غربی از اجرای موفقیت‌آمیز طرح‌های مایه کوبی در سطح استان خبر داد. بر اساس آمار‌های رسمی، با انجام ۱۹ میلیون نوبت مایه کوبی از ابتدای سال جاری، کانون‌های بیماری در این استان نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سیامک قابلی ظاهرکندی، سرپرست اداره کل دامپزشکی آذربایجان‌غربی از پیشرفت‌های چشمگیر در کنترل بیماری‌های دامی و تقویت زیرساخت‌های بهداشتی در این استان خبر داد.

ظاهرکندی با اشاره به نتایج اقدامات پیشگیرانه در سال جاری، اعلام کرد: با اجرای برنامه‌های گسترده واکسیناسیون، میزان کانون‌های بیماری در سطح استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، حدود ۱۹ میلیون نوبت رأس دام در سطح استان تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفته‌اند.

او با تأکید بر جایگاه استراتژیک استان، خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی با دارا بودن حدود ۵ میلیون رأس دام سبک و سنگین و برخورداری از ۱۰۰۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور‌های عراق، ترکیه و آذربایجان، از قطب‌های اصلی دامپروری و از پیشگامان خدمات دامپزشکی در کشور محسوب می‌شود.

ظاهرکندی همچنین بر اهمیت حفظ امنیت زیستی در این مناطق تأکید کرد و گفت:با توجه به ماهیت مرزی استان، اقدامات نظارتی و قرنطینه‌ای برای مقابله با بیماری‌های نوپدید و فرامرزی، به‌صورت شبانه‌روزی و بدون وقفه در تمامی قرنطینه‌های مرزی ادامه دارد.

در بخش خدمات به دامداران، سرپرست اداره کل دامپزشکی از تداوم طرح رایگان واکسیناسیون تب‌برفکی خبر داد.

وی تصریح کرد: این طرح که از ابتدای شهریورماه آغاز شده، تا ۱۵ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت. از روستاییان، عشایر و دامداران عزیز درخواست می‌شود برای بهره‌مندی از این خدمات رایگان، با اکیپ‌های اعزامی همکاری لازم را داشته باشند.