دور نخست مسابقات تنیس ۵۰۰ امتیازی و ۲ میلیون و ۵۸۴ هزار دلاری داخل سالن سوئیس در شهر بازل به پایان رسید و دور دوم آغاز شد.

تنیس آزاد سوئیس / صعود جوکوویچ و شاپووالوف به دور دوم، حذف رود

تنیس آزاد سوئیس / صعود جوکوویچ و شاپووالوف به دور دوم، حذف رود



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:

* دور اول:

نواک جوکوویچ از صربستان ۲ - ۱ اوگو اومبر از فرانسه

یان لنارد اشتروف از آلمان ۲ - ۰ یانیک هانفمان از آلمان

تیلر فریتز از آمریکا ۲ - ۰ رینکی هیجیکاتا از ژاپن

دنیس شاپووالوف از کانادا ۲ - ۰ رمی برتولا از سوئیس

* دور دوم:

نونو بورگش از پرتغال ۲ - ۱ کاسپر رود از نروژ

اوبرت اورکاچ از لهستان ۱ - ۲ هولگر رونه از دانمارک

بن شلتون از آمریکا (بخت اول قهرمانی)، یروم کیم از سوئیس، دانیل آلتمایر از آلمان، یری لهچکا از چک، والنتن وره شو از موناکو، رافائل خودار از اسپانیا، آلکس میچلسن از آمریکا و آرتور فیس از فرانسه (بخت دو قهرمانی) نیز به دور دوم صعود کرده‌اند.