تجمع بزرگ دانش‌آموزی به مناسبت آغاز هفته بسیج دانش‌آموزی با حضور وزیر آموزش‌وپرورش، مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی کشور , شهردار تهران و ۶۰۰ فرمانده واحد‌های بسیج دانش‌آموزی سراسر کشور و با شعار «می‌فهمیم، می‌سازیم و می‌ایستیم» برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار قربان‌محمد ولی‌زاده، فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران، در این مراسم با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی اخیر، به شهادت دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب اشاره کرد و یاد و خاطره این دانش‌آموزان را گرامی داشت.

وی با اشاره به جایگاه شهید حسین فهمیده، فرمانده ۱۳ ساله دوران دفاع مقدس، هفته بسیج دانش‌آموزی را فرصتی برای بازخوانی نقش دانش‌آموزان در تاریخ انقلاب اسلامی دانست.

فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران با اشاره به مناسبت ۱۳ آبان، سه رویداد تاریخی این روز، شامل تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ را یادآور شد.

ولی‌زاده این رویداد‌ها را مرتبط با استقلال‌خواهی و مخالفت ملت ایران با سلطه بیگانگان دانست و بر ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر فشار‌ها و تحریم‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش مدارس در آینده کشور گفت هر مدرسه را می‌توان ایران کوچکی دانست که دانش‌آموزان در آن، هویت خود را می‌شناسند، با ارزش‌هایشان آشنا می‌شوند و برای ساختن آینده کشور تلاش می‌کنند.

وی همچنین پیشرفت علمی و فناوری را از موضوعات مورد توجه در تربیت دانش‌آموزان دانست و تأکید کرد که نسل آینده باید در کنار شناخت هویت ملی و ارزش‌های خود، از تحولات علم و فناوری نیز عقب نماند.

هفته بسیج دانش‌آموزی هر سال به مناسبت سالروز شهادت شهید حسین فهمیده برگزار می‌شود و امسال با شعار «می‌فهمیم، می‌سازیم و می‌ایستیم» آغاز شده است.