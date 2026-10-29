حضور حماسی قزوین در شب‌های اتحاد و همبستگی

دویست و چهل و دو شب از حضور شبانه مردم می‌گذرد؛ شب‌هایی که خیابان‌ها روایتگر استمرار حضور، همبستگی و همدلی ایرانیانی بوده است که با وجود فراز و نشیب‌ها و دشواری‌های مسیر، بر ادامه راه تأکید دارند.