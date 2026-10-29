دویست و چهل و دو شب از حضور شبانه مردم میگذرد؛ شبهایی که خیابانها روایتگر استمرار حضور، همبستگی و همدلی ایرانیانی بوده است که با وجود فراز و نشیبها و دشواریهای مسیر، بر ادامه راه تأکید دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، ۲۴۲ شب است که حضور شبانه مردم ادامه دارد؛ حضوری که برای حاضران، صرفاً یک تجمع مقطعی نیست، بلکه نشانهای از استمرار مطالبه و پایبندی به مسیری است که آن را تا رسیدن به مقصد نهایی دنبال میکنند.
اتحاد، ایستادگی، همبستگی و همدلی، تصاویری است که از این حضور شبانه در ذهنها و خیابانهای شهرهای استان باقی مانده است.