بازار مصالح ساختمانی امروز پنج‌شنبه (۷ آبان ۱۴۰۵) با نوسان قیمت تیرآهن و افزایش نرخ برخی انواع میلگرد همراه شد؛ در مقابل، قیمت سیمان در سطح قبلی باقی ماند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ قیمت تیرآهن در بازار امروز عمدتاً ثابت بود و برخی محصولات تغییرات محدودی را تجربه کردند.

تیرآهن ۱۸ فایکو با ۹۰۰ تومان افزایش، به ۱۱۹ هزار و ۵۴۵ تومان رسید و تیرآهن ۱۴ اشتهارد با قیمت ۱۱۸ هزار و ۱۸۱ تومان عرضه شد.

تیرآهن ۱۸ نرمال با قیمت ۱۲۲ هزار و ۷۲۷ تومان و تیرآهن ۱۴ یزد با نرخ ۱۲۱ هزار و ۸۱۸ تومان معامله شدند.

همچنین تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان با نرخ ۱۴۳ هزار و ۶۴۰ تومان عرضه شد؛ تیرآهن ۱۶ این کارخانه نیز با هزار تومان کاهش، به ۱۳۸ هزار و ۱۸۰ تومان رسید.

در ادامه معاملات، تیرآهن ۱۴ فایکو ۱۱۸ هزار و ۶۳۶ تومان، تیرآهن ۱۴ ظفر بناب ۱۱۶ هزار و ۴۵۴ تومان، تیرآهن ۱۴ شاهین بناب ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان و تیرآهن ۱۶ کرمانشاه نیز ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان قیمت‌گذاری شدند.

قیمت میلگرد امروز ۷ آبان ۱۴۰۵

بازار میلگرد امروز روندی افزایشی داشت و شماری از محصولات با رشد قیمت معامله شدند.

میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان با ۴۵۰ تومان افزایش، به ۱۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان رسید، میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم رازی نیز با نرخ ۱۱۹ هزار و ۶۴۰ تومان عرضه شد و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان قیمت داشت.

میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد با ۳ هزار تومان افزایش، به ۱۱۵ هزار و ۹۱۰ تومان رسید و میلگرد ۱۰ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش نیز با رشد ۹۰۰ تومانی، ۱۱۵ هزار و ۸۲۰ تومان قیمت‌گذاری شد.

میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن اصفهان با ۴۰۰ تومان افزایش، به ۱۲۴ هزار و ۵۵۰ تومان رسید و میلگرد ۱۶ آجدار A۳ بافق یزد نیز با ۵۰۰ تومان افزایش، ۱۱۴ هزار و ۹۰ تومان معامله شد.

در سایر محصولات، میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفر بناب ۱۱۲ هزار و ۳۶۰ تومان و میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور ۱۰۹ هزار و ۵۵۰ تومان قیمت داشتند.

قیمت سیمان پنج‌شنبه ۷ آبان

قیمت سیمان پاکتی در بازار عمده‌فروشی امروز بدون تغییر محسوس باقی ماند.

سیمان پاکتی صوفیان با نرخ ۳۱۴ هزار تومان در صدر قیمت‌های اعلام‌شده قرار گرفت. پس از آن، سیمان پاکتی کرمان ۲۹۳ هزار تومان و سیمان پاکتی ارومیه ۲۸۰ هزار تومان قیمت داشتند.

سیمان پاکتی مدلل با نرخ ۲۶۶ هزار تومان، سیمان پاکتی مازندران با ۲۶۳ هزار تومان و سیمان پاکتی تهران با ۲۶۰ هزار تومان عرضه شدند.

سیمان پاکتی ساوه نیز ۲۵۷ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

در ادامه، سیمان پاکتی داراب با نرخ ۲۵۵ هزار تومان و سیمان پاکتی اصفهان و هرمزگان هر کدام با قیمت ۲۵۰ هزار تومان در بازار عرضه شدند.