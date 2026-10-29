رئیس هیئت‌مدیره مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: با پیگیری‌های موسسه و تصمیم راهبردی فرابورس در خصوص سهام شرکت سهند تحت عنوان «وسهند»، شمارش معکوس برای تبدیل گواهی‌های موقت ارزش مالکانه اعضا به سهام قابل معامله و شفاف در بازار سرمایه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مسعود شکوهی گفت: سال‌ها انتظار، پیگیری مستمر و تلاش شبانه‌روزی، سرانجام به ثمر نشست و یکی از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین گام‌ها در مسیر تحقق واقعی حقوق مالکانه فرهنگیان برداشته شد.

وی در تشریح جزئیات این روند گفت: در نشستی با حضور رئیس هیئت‌مدیره و مدیران ارشد مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، مدیرعامل فرابورس و اعضای هیئت پذیرش برگزار شد، پس از بررسی‌های تخصصی، ارائه دفاعیات مستدل مدیران و تلاش‌های مستمر کارشناسان، سرانجام موافقت هیئت پذیرش با عرضه سهام شرکت سرمایه‌گذاری سرمایه‌گستر سهند با نماد «وسهند» حاصل شد.

رئیس کمیته عالی ارزش مالکانه افزود: این تصمیم، نقطه عطفی در تاریخ اجرای طرح ارزش مالکانه و گامی تعیین‌کننده در مسیر تحقق عملی یکی از مهم‌ترین مطالبات بحق و دیرینه فرهنگیان به شمار می‌رود.

مُهر تأیید بر ارزش دارایی‌های فرهنگیان

رئیس هیئت مدیره مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در تشریح دستاورد این جلسه برای تحقق ارزش مالکانه به سه محور اساسی اشاره و بیان کرد: با تأیید ارزش‌گذاری دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری سهند در هیئت پذیرش، یکی از مهم‌ترین مراحل کارشناسی و قانونی این طرح پشت سر گذاشته شد؛ دستاوردی که مسیر ورود سهام شرکت به بازار سرمایه را هموار می‌کند.

وی تصریح کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر شده است طی روز‌های آینده، اقدامات اجرایی مربوط به عرضه سهام آغاز شود. به این ترتیب، طرحی که سال‌ها در مسیر بررسی و پیگیری قرار داشت، اکنون یک گام بزرگ دیگر به مرحله عملیاتی نزدیک شده است.

سهام قابل معامله؛ تحول بزرگ در ارزش مالکانه

مسعود شکوهی بیان کرد: شاید مهم‌ترین دستاورد این تصمیم، فراهم‌شدن بستر قانونی و اجرایی برای تبدیل گواهی‌های موقت ارزش مالکانه به دارایی قابل معامله در بازار سرمایه باشد. این یعنی فرهنگیان بیش از هر زمان دیگری به روزی نزدیک شده‌اند که بتوانند از ارزش دارایی‌های خود در بستری شفاف، رسمی و تحت نظارت بازار سرمایه بهره‌مند شوند.

مشاور اقتصادی و رفاهی وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه این اقدام، نخستین مرحله از فرآیند تخصیص ارزش مالکانه است، تصریح کرد: عرضه سهام شرکت سرمایه‌گذاری سهند، اولین گام عملیاتی در این مسیر محسوب می‌شود و در مراحل بعدی و به‌مرور زمان، تمامی دارایی‌های مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان ذیل دارایی‌های این شرکت قرار گرفته و میان فرهنگیان عضو صندوق توزیع خواهد شد.

رئیس هیئت‌مدیره افزود: هدف نهایی ما این است که تمام دارایی‌های مؤسسه، در ساختاری شفاف و قابل معامله، به اعضا تخصیص یابد و فرهنگیان عزیز بتوانند به‌صورت مستقیم و ملموس، از ثمره سال‌ها سرمایه‌گذاری خود بهره‌مند شوند.

مسعود شکوهی گفت: این موفقیت، حاصل پیگیری‌های مستمر، تلاش‌های تخصصی و عزم جدی برای عبور از موانعی است که سال‌ها بر سر راه تحقق طرح ارزش مالکانه قرار داشت و بی‌گمان، با همراهی و حمایت مقام عالی وزارت و اعضای محترم هیئت‌امنا و هیئت‌مدیره، مدیران ارشد و کارشناسان پرتلاش مؤسسه به ثمر نشست.

رئیس کمیته عالی ارزش مالکانه تصریح کرد: در این مسیر حقوق مالکانه فرهنگیان از قالب گواهی‌های موقت، به سمت دارایی‌هایی با قابلیت معامله و نقدشوندگی بالا حرکت می‌کند. هرچند ممکن است این تخصیص سهام در قیاس با کل دارایی‌ها بسیار اندک باشد، اما یادمان باشد که این اولین گام برای شروع طرح بزرگ ارزش مالکانه و نقطه عطفی بر اراده و تحقق واقعی امر است.