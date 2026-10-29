به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ دستیار ویژه وزیر و مدیر کل همکاری‌های بین الملل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در نشست ارزیابی دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: با این هدف گذاری ، هم اکنون در دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۵۵۵ دانشجوی بین الملل تحصیل می کنند

محمد حسین آیتی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۳ هزار دانشجوی بین الملل در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مشغول تحصیل هستند گفت: حضور این دانشجویان از ابعاد مختلف فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی برای کشور ارزش افزوده دارد و به همین دلیل توسعه زیرساخت‌ها برای جذب دانشجویان بین الملل از سیاست‌های وزارت بهداشت است.

آیتی تغییر در ساختار‌ها و هدف گذاری‌ها، برنامه ریزی و پایش عملکرد را از راهکار‌های مهم برای تحقق اهداف در افزایش جذب دانشجویان بین الملل عنوان کرد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی سمنان هم در این نشست از کسب رتبه ۷۰۰ تا ۸۰۰ دانشگاه در رتبه بندی جهانی تایمز خبر داد و گفت: ارتقائ شاخص‌ها و توسعه دانشگاه از عوامل موثر درکسب این رتبه مطلوب است.

علی رشیدی پور از تحصیل ۴ هزار دانشجو در رشته‌های مختلف دانشگاه علوم پزشکی سمنان خبر داد و گفت: از این تعداد ۵۵۵ نفر دانشجویان بین الملل هستند که در رشته‌های تخصصی ، پزشکی عمومی ، دارو سازی، دندان پزشک ، تحصیلات تکمیلی و کارشناسی ارشد تحصیل می‌کنند.

رشیدی پور گفت: در آزمون دستیاری رشته‌های تخصصی امسال ، دو دانشجوی بین الملل دانشگاه علوم پزشکی سمنان با موفقیت نمره قبولی کسب کردند، همچنین ۴۷ نفر از دانش آموختگان ایرانی این دانشگاه موفق به قبولی در رشته‌های تخصصی شدند.