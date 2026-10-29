وزیران امور خارجه پاکستان و عمان در ادامه رایزنی‌های دو کشور برای کمک به کاهش تنش‌های منطقه‌ای و تسهیل روند‌های دیپلماتیک، در تماس تلفنی گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد: محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور و سید بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان در گفتگویی تلفنی، تحولات منطقه‌ای را بررسی و بر تعهد مشترک خود به برقراری صلح و ثبات در منطقه تاکید کردند.

این تماس در ادامه بازدید وزیر امور خارجه عمان از اسلام آباد در ۱۴ اکتبر و برگزاری هشتمین نشست کمیسیون مشترک وزیران دو کشور صورت گرفت؛ نشستی که در آن، تحولات منطقه‌ای از جمله تنش‌های ایران و آمریکا، وضعیت تنگه هرمز، تحولات دریای سرخ و باب المندب و اوضاع غزه مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف بر ضرورت گفت‌و‌گو، خویشتنداری و تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید بحران‌ها تاکید کردند.

در جریان آن نشست، وزیر امور خارجه عمان از نقش سازنده پاکستان در حمایت از گفت‌و‌گو‌های منطقه‌ای، به ویژه تلاش‌های اسلام آباد برای فراهم کردن زمینه تعامل میان ایران و آمریکا تاکید کرد.

پاکستان و عمان در ماه‌های اخیر بر استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها و فراهم کردن زمینه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات تاکید داشته‌اند.

در این چارچوب، تداوم تماس‌های سیاسی و هماهنگی میان دو کشور می‌تواند به حفظ مسیر‌های ارتباطی و حمایت از تلاش‌های منطقه‌ای برای جلوگیری از گسترش بحران‌ها کمک کند.