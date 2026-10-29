به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، محسن اسدبیگی با اشاره به گستره پوشش بیمه سلامت در استان اظهار کرد: بیش از ۹۲۰ هزار نفر از بیمه‌شدگان استان به‌صورت رایگان تحت پوشش قرار دارند.

وی افزود: این گروه شامل افراد دهک‌های اول تا پنجم درآمدی و همچنین روستاییان و عشایر است که بدون پرداخت حق بیمه از خدمات بیمه سلامت بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل بیمه سلامت لرستان با اشاره به حمایت از خانوارهای دهک‌های درآمدی بالاتر تصریح کرد: حدود ۱۱۲ هزار نفر از افراد دهک‌های ششم تا نهم درآمدی نیز با برخورداری از تخفیف‌های حق بیمه تا سقف ۷۰ درصد، از پوشش بیمه درمان استفاده می‌کنند.

اسدبیگی همچنین به شناسایی و پوشش بیمه‌ای ۷۳ هزار و ۵۵۰ نفر از ساکنان مناطق حاشیه‌نشین شهرهای استان اشاره و گفت: گسترش پوشش بیمه‌ای در این مناطق از جمله اقدامات انجام‌شده برای بهره‌مندی گروه‌های مختلف جمعیتی از خدمات بیمه سلامت است.

وی با اشاره به ارائه خدمات بیمه‌ای به اتباع معرفی‌شده از سوی کمیساریای عالی پناهندگان افزود: ۶۹ نفر از این افراد نیز در قالب صندوق سایر اقشار تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته‌اند.