مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی از حجم بالای پرونده‌های مالی و کالا‌های قاچاق کشف شده در استان خبر داد. وی با اشاره به انجام ۲۵ هزار بازرسی در هفت ماهه نخست سال جاری، تأکید کرد که صیانت از سلامت بازار، وظیفه اصلی تیم‌های بازرسی در شرایط حساس کنونی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی، در نشست با بازرسان اداره «صمت»، از موفقیت‌های نظارتی در مسیر مبارزه با تخلفات اقتصادی خبر داد.

سخاوت خیرخواه گفت: حجم مالی پرونده‌های تشکیل شده در استان، با احتساب ارزش کالا‌های قاچاق، به رقم سرسام‌آور ۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.» وی افزود که طی هفت ماهه نخست سال جاری، مجموعاً ۲۵ هزار بازرسی در واحد‌های صنفی و مراکز تجاری استان انجام شده است.

مدیرکل صنعت و تجارت با تبیین نقش بازرسان، وی را «خط مقدم صیانت از حقوق مردم و سلامت اقتصاد استان» نامید.

وی با تأکید بر اینکه نظارت دقیق بر اصناف، تضمین‌کننده اعتماد مصرف‌کننده و ایجاد فضای رقابتی سالم برای تولیدکنندگان است، افزود: بازرسی‌های مستمر باعث می‌شود فروشندگان با رعایت قوانین فعالیت کنند و مصرف‌کنندگان نیز از کیفیت و قیمت منصفانه کالا اطمینان حاصل نمایند.

خیرخواه در پایان با اشاره به حساسیت شرایط کنونی کشور، مبارزه با تخلفات اقتصادی را یک وظیفه ملی دانست و گفت: همان‌طور که نیرو‌های مسلح در مرز‌ها از خاک میهن دفاع می‌کنند، ما نیز در عرصه اقتصاد موظفیم از حقوق مردم صیانت کنیم و اجازه ندهیم در این شرایط حساس، حق هیچ شهروند یا تولیدکننده‌ای ضایع شود.